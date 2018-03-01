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Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли измены
На своей странице в соцсети Facebook сценарист Ольга Никифорова опубликовала пост, в котором сообщила, что продюсер не поверил ее сцене, в которой героиня вычисляет измену и назвал ее слишком «киношной». Она привела примеры других схожих случаев, а подписчики в комментариях продолжили.

Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли измены


Так, женщина смогла разоблачить супруга при помощи весов. Они запомнили вес другого человека, который не подходил ни мужу, ни жене. Мужчине пришлось признаться в адюльтере. Другие пользователи отмечали, что женщины вычисляли измены по тому, что пока они были в командировке, кто-то поливал цветы. Также причиной разоблачения стала новая хорошая куртка, хотя мужчина никогда не отличался при выборе одежды.

Помогали разоблачать неверность и бытовые приборы: фен (шнур сложен не так, как это делает супруга), телефону (смартфон постоянно лежал перевернутым вниз экраном). Один из комментаторов написал, что узнал об измене при помощи камер видеонаблюдения за дорогой. Женщине пришел штраф с фотофиксацией, а на пассажирском сидении сидела незнакомая женщина.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 22:30
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