Кара Делевинь посмеялась над брендом Dior
Известная актриса и модель Кара Делевинь публично посмеялась над брендом Dior. В ее профиле в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой она запечатлена в фирменном пакете марки.
Подписчики Делевинь уже давно заметили, что знаменитость любит пошутить. При этом она не боится потерять работу, а также ее не волнуют гневные комментарии пользователей.
Недавно стало известно, что Кара Делевинь стала лицом антивозрастной линии косметически средств Dior. Опубликованную фотографию знаменитость подписала следующим образом: «Спасибо за подарки, Dior. ВСЕ НА БОРТ» .
Подписчики не понимают, как знаменитость умудрилась поместиться в пакете. Кроме этого, она связала себя упаковочной лентой. Фанатам показалось, что Делевинь принесла себя в подарок Dior. Их рассмешила сама фотография и выражение лица актрисы на снимке.
Подписчики Делевинь уже давно заметили, что знаменитость любит пошутить. При этом она не боится потерять работу, а также ее не волнуют гневные комментарии пользователей.
Недавно стало известно, что Кара Делевинь стала лицом антивозрастной линии косметически средств Dior. Опубликованную фотографию знаменитость подписала следующим образом: «Спасибо за подарки, Dior. ВСЕ НА БОРТ» .
Подписчики не понимают, как знаменитость умудрилась поместиться в пакете. Кроме этого, она связала себя упаковочной лентой. Фанатам показалось, что Делевинь принесла себя в подарок Dior. Их рассмешила сама фотография и выражение лица актрисы на снимке.
Автор: Валерия Орлова