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“ВКонтакте” запустила возможность сбора денег на совместные покупки
Соцсеть “ВКонтакте” запустила уникальную возможность, подразумевающую сбор средств на совместные покупки. Осуществлять такие манипуляции пользователи смогут в групповых беседах, что указано в сообщении пресс-службы соцсети.

“ВКонтакте” запустила возможность сбора денег на совместные покупки

При создании запроса автор имеет возможность указать требуемую сумму. После этого система в автоматическом режиме разделит ее на всех присутствующих в беседе участников, предложив каждому пользователю рекомендуемый размер перевода. Кроме того, можно не указывать итоговую сумму, тогда каждый перечислит либо сколько пожелает, либо заранее оговоренные средства.

Воспользоваться внедренной функцией можно как посредством мобильной, так и с помощью десктопной версии. Со временем указанная возможность также заработает в мобильном приложении “ВКонтакте”. Перевод средств проводится по умолчанию с банковской карты, привязанной к соцсети, также имеется возможность подкрепить новую. Кроме того, при сборе средств можно будет под названием беседы указать прогресс процесса.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 22:00
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