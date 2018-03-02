Скоро в прокате появится драма “Со дна вершины”, основанная на реальных событиях
В российский прокат анонсировали выход духоподъемной драмы “Со дна вершины”, основанной на реальных событиях. Кинофильм еще до выхода считают одним из лучших в жанре и прогнозируют большое количество просмотров.
В сюжете фильма описывается история молодого горнолыжника Алексея Царева, мечтавшего о золотой медали Олимпийских игр. Однако после страшной трагедии пришлось ампутировать обе ноги, и, благодаря нечеловеческим усилиям, а также высокому моральному духу, парню удается пройти все трудности на пути к своей цели. В этом ему помогают родители, тренер и новые друзья, ставшие для него лучшими.
Основой для фильма считают реальную историю отечественного спортсмена Алексея Мошкина, попавшего в 12 лет под поезд и впоследствии потерявшего ноги. Большое желание и мужественность позволило ему через два года после происшествия начать принимать участие в соревнованиях, а через четыре года мужчина выиграл Паралимпиаду. Что касается фильма, то Алексей Мошкин своими историями помог в написании сценария, делая многие сцены жизненными и реальными для большего эффекта при просмотре. Также спортсмен много общался с главным героем кинофильма Павлом Шевандо, проникшись идеей авторов и рассказывая о своей судьбе.
Большое количество популярных и молодых актеров приняли участие в съемках, а основными можно выделить Владимира Вдовиченкова, Сергея Никоненко, Нонну Гришаеву, Ксению Кузнецову и Наталью Бергер. Релиз фильма совпадает с началом Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта.
В сюжете фильма описывается история молодого горнолыжника Алексея Царева, мечтавшего о золотой медали Олимпийских игр. Однако после страшной трагедии пришлось ампутировать обе ноги, и, благодаря нечеловеческим усилиям, а также высокому моральному духу, парню удается пройти все трудности на пути к своей цели. В этом ему помогают родители, тренер и новые друзья, ставшие для него лучшими.
Основой для фильма считают реальную историю отечественного спортсмена Алексея Мошкина, попавшего в 12 лет под поезд и впоследствии потерявшего ноги. Большое желание и мужественность позволило ему через два года после происшествия начать принимать участие в соревнованиях, а через четыре года мужчина выиграл Паралимпиаду. Что касается фильма, то Алексей Мошкин своими историями помог в написании сценария, делая многие сцены жизненными и реальными для большего эффекта при просмотре. Также спортсмен много общался с главным героем кинофильма Павлом Шевандо, проникшись идеей авторов и рассказывая о своей судьбе.
Большое количество популярных и молодых актеров приняли участие в съемках, а основными можно выделить Владимира Вдовиченкова, Сергея Никоненко, Нонну Гришаеву, Ксению Кузнецову и Наталью Бергер. Релиз фильма совпадает с началом Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта.
Автор: Тригуб Сергей