Во Флориде нудисты жалуются на стыдливого почтальона
Во Флориде нудисты на одном из курортов пару месяцев не получают корреспонденцию. Причиной является стыдливый почтальон, не желающий посещать подобные места.
Отдыхающие на курорте Eden RV Resort возмущены и волнуются, что не смогут получить важные письма за потраченные деньги. Они ссылаются на неформальный девиз почты США, где сказано, что почтальон должен в любую погоду и время суток доставить посылку по адресу, но ничего не упоминается о запрете заходить на соответствующие курорты.
В почтовой службе жалобу нудистов не удовлетворили. Там сообщили, что их работники могут не посещать дискомфортные для них адреса.
Отдыхающие на курорте Eden RV Resort возмущены и волнуются, что не смогут получить важные письма за потраченные деньги. Они ссылаются на неформальный девиз почты США, где сказано, что почтальон должен в любую погоду и время суток доставить посылку по адресу, но ничего не упоминается о запрете заходить на соответствующие курорты.
В почтовой службе жалобу нудистов не удовлетворили. Там сообщили, что их работники могут не посещать дискомфортные для них адреса.
Автор: Северов Андрей