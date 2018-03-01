Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева кардинально сменила имидж
Известная певица Александра Савельева решила кардинально сменить имидж. Свой новый образ солистка группы «Фабрика звезд» показала в социальной сети Instagram.
На снимке Савельева запечатлена с распушенными волосами и длинной челкой. Публикацию артистка подписала: «Весна пришла?». Многие поклонники даже не узнали певицу. Фолловеры назвали певицу очень красивой и сексуальной, заявили, что новый образ очень знаменитости.
К слову, Савельева является одной из артисток, которая годами не меняла своего имиджа. Это постоянство относится и к личной жизни выпускницы «Фабрики звезд». Уже почти восемь лет певица замужем за режиссером и актером Кириллом Сафоновым.
В ходе недавнего общения с представителями СМИ Савельева рассказал, что семейная жизнь далека от идеальной. По ее мнению, супружеские отношения требуют ежедневного труда. Бывают моменты, когда муж и жена спорят, но главным является то, что знаменитостям по-прежнему интересно друг с другом.
На снимке Савельева запечатлена с распушенными волосами и длинной челкой. Публикацию артистка подписала: «Весна пришла?». Многие поклонники даже не узнали певицу. Фолловеры назвали певицу очень красивой и сексуальной, заявили, что новый образ очень знаменитости.
К слову, Савельева является одной из артисток, которая годами не меняла своего имиджа. Это постоянство относится и к личной жизни выпускницы «Фабрики звезд». Уже почти восемь лет певица замужем за режиссером и актером Кириллом Сафоновым.
В ходе недавнего общения с представителями СМИ Савельева рассказал, что семейная жизнь далека от идеальной. По ее мнению, супружеские отношения требуют ежедневного труда. Бывают моменты, когда муж и жена спорят, но главным является то, что знаменитостям по-прежнему интересно друг с другом.
Автор: Валерия Орлова