Ученые изучили найденный в Азове амулет из черепа человека
В Азове учёные изучили древнюю костяную пластинку, имеющую отверстие. Находка обнаружена в 2017 году в ходе раскопок в старой части города, здесь планировали возвести многоквартирный жилой дом.
Предмет вначале посчитали обычной бытовой вещью. В городском музее-заповеднике сообщили, что на первом этапе ученые интерпретировали артефакт как бирку для подвешивания к товару. Несколько дней назад пластинка попала в руки профессионального антрополога, только после этого удалось установить реальное предназначение находки. Специалисты полагают, что уникальный амулет сделан из черепа человека, носили его, по всей видимости, на груди. Он висел на верёвке или тесьме, для этого и сделано отверстие.
Согласно первой версии, предмет защищал своего хозяина от болезни. По второму предположению, владелец амулета мог умереть именно от той болезни, от которой ранее скончался человек, из черепа которого сделали оберег. Раскопки велись на территории бывшего Азака, так назывался Азов в XIII-XIV веках.
Предмет вначале посчитали обычной бытовой вещью. В городском музее-заповеднике сообщили, что на первом этапе ученые интерпретировали артефакт как бирку для подвешивания к товару. Несколько дней назад пластинка попала в руки профессионального антрополога, только после этого удалось установить реальное предназначение находки. Специалисты полагают, что уникальный амулет сделан из черепа человека, носили его, по всей видимости, на груди. Он висел на верёвке или тесьме, для этого и сделано отверстие.
Согласно первой версии, предмет защищал своего хозяина от болезни. По второму предположению, владелец амулета мог умереть именно от той болезни, от которой ранее скончался человек, из черепа которого сделали оберег. Раскопки велись на территории бывшего Азака, так назывался Азов в XIII-XIV веках.
Автор: Семен Зайцев