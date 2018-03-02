Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018
exclusive / Наука

Ученые изучили найденный в Азове амулет из черепа человека
В Азове учёные изучили древнюю костяную пластинку, имеющую отверстие. Находка обнаружена в 2017 году в ходе раскопок в старой части города, здесь планировали возвести многоквартирный жилой дом.

Ученые изучили найденный в Азове амулет из черепа человека

Предмет вначале посчитали обычной бытовой вещью. В городском музее-заповеднике сообщили, что на первом этапе ученые интерпретировали артефакт как бирку для подвешивания к товару. Несколько дней назад пластинка попала в руки профессионального антрополога, только после этого удалось установить реальное предназначение находки. Специалисты полагают, что уникальный амулет сделан из черепа человека, носили его, по всей видимости, на груди. Он висел на верёвке или тесьме, для этого и сделано отверстие.

Согласно первой версии, предмет защищал своего хозяина от болезни. По второму предположению, владелец амулета мог умереть именно от той болезни, от которой ранее скончался человек, из черепа которого сделали оберег. Раскопки велись на территории бывшего Азака, так назывался Азов в XIII-XIV веках.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 03:30
Читайте также
Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8
В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
Детские бикини вызвали панику среди покупательниц
Пользователей Сети напугали стоп-кадры из
Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли
Максим Виторган назвал Жириновского дряхлой
Эксперт: Новые виды оружия России могут
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
Добавление комментария
Последние новости
02.03, 08:30 Запуск самого дорогого телескопа в мире NASA может
02.03, 08:20 Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о
02.03, 08:10 Ученые контролируют фотосинтез растений невидимым
02.03, 08:00 Журналисты нашли очередного “настоящего отца” для принца
02.03, 07:49 На российском рынке начались продажи нового фастбека KIA
02.03, 07:45 Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8 марта из
02.03, 07:45 В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
02.03, 07:30 CallToVisit подготовил новый продукт для малого и
02.03, 07:15 Лена Темникова забыла надеть юбку на съемки музыкальной
02.03, 07:00 Астрономы: Черные дыры маленьких галактик могут
02.03, 06:47 Режиссерам запретят обнажать актеров и вынуждать их
02.03, 06:33 Ученые: Люди смогут жить дольше на других планетах, чем
02.03, 06:19 На Женевском автосалоне дебютируют три новинки от Jeep
02.03, 06:00 Полуобнаженная Цымбалюк-Романовская показала постельное
02.03, 05:30 Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу
02.03, 05:00 Юлия Савичева рассказала, как попала в шоу-бизнес в 16
02.03, 04:30 Прототип «смартфона-раскладушки» Gionee W919 попал в
02.03, 04:00 Кара Делевинь посмеялась над брендом Dior
02.03, 03:30 Ученые изучили найденный в Азове амулет из черепа
02.03, 03:00 Ученые: Сильный стресс может быть заразным