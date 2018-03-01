Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз с подаренными иномарками
Семен Елистратов, призер ОИ-2018, решил прокомментировать конфуз с подаренными олимпийцами иномарками, которые якобы оказались не той модели, что обещалось изначально. По словам шорт-трекиста, сведения не соответствуют действительности.
Как пояснил Елистратов, его удивляет, что многие действительно поверили в информацию, якобы призерам Олимпиады по приезду домой в качестве подарка вручили иномарки, но не той модели, что положены. В действительности такие данные являлись шуткой, которую просто неверно восприняли в отечественных массмедиа. В действительности же спортсмены получили именно то, что предусмотрено для них непосредственно по медалям.
Говоря о том, как он распорядится предоставленной ему наградой, заполучивший бронзу Игр-2018 Сергей Елистратов подчеркнул, что намерен использовать ее как средство передвижения. Авто спортсмену в целом очень понравилось, он его считает экономичным и практичным. Транспорт он уже успел опробовать, и в целом поездкой остался вполне доволен.
Как пояснил Елистратов, его удивляет, что многие действительно поверили в информацию, якобы призерам Олимпиады по приезду домой в качестве подарка вручили иномарки, но не той модели, что положены. В действительности такие данные являлись шуткой, которую просто неверно восприняли в отечественных массмедиа. В действительности же спортсмены получили именно то, что предусмотрено для них непосредственно по медалям.
Говоря о том, как он распорядится предоставленной ему наградой, заполучивший бронзу Игр-2018 Сергей Елистратов подчеркнул, что намерен использовать ее как средство передвижения. Авто спортсмену в целом очень понравилось, он его считает экономичным и практичным. Транспорт он уже успел опробовать, и в целом поездкой остался вполне доволен.
Автор: Марина Вебер