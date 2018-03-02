Прототип «смартфона-раскладушки» Gionee W919 попал в объектив инсайдеров
В Сети появились инсайдерские фотографии смартфона-раскладушки Gionee W919. Вероятно, производитель решил последовать примеру Samsung и добавить в свою линейку необычное устройство.
По информации инсайлеров, модель обзаведется двумя дисплеями диагональю 4,2 дюйма, разрешение каждого составит 1280х720 рх. В качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц. Предполагается, что размер ОЗУ составит 6 Гб, а накопитель достигнет 128 Гб.
Gionee W919 наделят аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, 16-мегапиксельной тыльной камерой и фронталкой на 5 мегапикселей. Эксперты обращают внимание на то, что при первом взгляде на смартфон-раскладушку формируется впечатление того, что этот гаджет является дорогим и утонченным. Немалую роль в этом сыграли и материалы отделки корпуса. Отмечается, что он покрыт кожей, разбавленной «золотыми штрихами». Также присутствует гармоничное сочетание стекла и металла.
На данный момент информация по поводу официального анонса Gionee W919 отсутствует. Также ничего не сообщается о его предполагаемой цене.
По информации инсайлеров, модель обзаведется двумя дисплеями диагональю 4,2 дюйма, разрешение каждого составит 1280х720 рх. В качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц. Предполагается, что размер ОЗУ составит 6 Гб, а накопитель достигнет 128 Гб.
Gionee W919 наделят аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, 16-мегапиксельной тыльной камерой и фронталкой на 5 мегапикселей. Эксперты обращают внимание на то, что при первом взгляде на смартфон-раскладушку формируется впечатление того, что этот гаджет является дорогим и утонченным. Немалую роль в этом сыграли и материалы отделки корпуса. Отмечается, что он покрыт кожей, разбавленной «золотыми штрихами». Также присутствует гармоничное сочетание стекла и металла.
На данный момент информация по поводу официального анонса Gionee W919 отсутствует. Также ничего не сообщается о его предполагаемой цене.
Автор: Валерия Орлова