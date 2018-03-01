Максим Виторган назвал Жириновского дряхлой порнозвездой
На своей странице в Instagram актер, муж кандидата в президенты России Ксении Собчак Максим Виторган назвал Владимира Жириновского дряхлой порнозвездой. Таким образом он отреагировал на пожелания некоторых людей, которые желают увидеть его на дебатах с лидером ЛДПР.
Он отметил, что «энергичная бабушка Ж» уже на протяжении двух десятилетий впаривает людям свои истерики. И не его вина в том, что люди продолжают покупать билеты в этот порнотеатр. Он попросил людей самим нюхнуть эту приму порносцены. Оригинальный пост доступен по ссылке.
28 февраля во время теледебатов Жириновский назвал Собчак «отвратительной сукой» и «черной» продажной женщиной, а также употребил более сильные непечатные выражения. В ответ на это Собчак вылила на него стакан воды.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак с сыном повеселили Максима Виторгана игрой в машинки.
Он отметил, что «энергичная бабушка Ж» уже на протяжении двух десятилетий впаривает людям свои истерики. И не его вина в том, что люди продолжают покупать билеты в этот порнотеатр. Он попросил людей самим нюхнуть эту приму порносцены. Оригинальный пост доступен по ссылке.
28 февраля во время теледебатов Жириновский назвал Собчак «отвратительной сукой» и «черной» продажной женщиной, а также употребил более сильные непечатные выражения. В ответ на это Собчак вылила на него стакан воды.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак с сыном повеселили Максима Виторгана игрой в машинки.
Автор: Сергей Сидорин