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Юлия Савичева рассказала, как попала в шоу-бизнес в 16 лет
Известная российская певица и молодая мама Юлия Савичева рассказала своим подписчикам, как началась ее карьера в шоу-бизнесе. По ее словам, путь начался в 16 лет, успехом она обязана своему продюсеру Максиму Фадееву.

Юлия Савичева рассказала, как попала в шоу-бизнес в 16 лет


Композитор и автор текстов спросил Савичеву, хочет ли она, чтобы из нее сделали звезду. Тогда молодая певица ответила согласием, после чего ее пригласили на проект «Фабрика звезд». После телевизионного реалити-шоу и началась карьера Савичевой. По словам артистки, половина успеха зависит от природного таланта.

Певица убеждена, что достичь высот не удастся без талантливого продюсера. Таковым для Савичевой стал Максим Фадеев. Сейчас певице 32 года, она является успешной российской артисткой. Скоро начнется ее большой гастрольный тур, в который исполнительница отправится впервые после родов.

Мамой Савичева стала летом прошлого года. Своему супругу артистка подарила прекрасную девочку. Долгое время у певицы не получилось забеременеть, о том, что она находится в положении, артистка узнала в Португалии, где и осталась рожать.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 05:00
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