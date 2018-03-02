Полуобнаженная Цымбалюк-Романовская показала постельное фото
Виталина Цымбалюк-Романовская вновь обнажилась, чтобы сделать “постельный” кадр. Соответствующий снимок экс-возлюбленная Армена Джигарханяна разместила на своей странице в Facebook.
На обнародованном снимке Цымбалюк-Романовская лежит на животе, разглядывая записанные на бумаге ноты. Ее волосы распущены, а сама пианистка находится в полуобнаженном виде, когда ее тело едва прикрывает легкая шаль. В подписи к кадру знаменитость пожелала всем приятной ночи, а также вдохновения.
В комментариях поклонники выразили свое восхищение внешностью Цымбалюк-Романовской, отмечая, что кадр получился очень нежным, милым и привлекательным. Кроме того, фанатам не удалось разглядеть на указанной публикации “пошлости”. За короткий срок запись на странице бывшей супруги Армена Джигарханяна собрала сотни отметок “Мне нравится”.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, подписчики в сети Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской начали активно советовать расправиться с Элиной Мазур.
На обнародованном снимке Цымбалюк-Романовская лежит на животе, разглядывая записанные на бумаге ноты. Ее волосы распущены, а сама пианистка находится в полуобнаженном виде, когда ее тело едва прикрывает легкая шаль. В подписи к кадру знаменитость пожелала всем приятной ночи, а также вдохновения.
В комментариях поклонники выразили свое восхищение внешностью Цымбалюк-Романовской, отмечая, что кадр получился очень нежным, милым и привлекательным. Кроме того, фанатам не удалось разглядеть на указанной публикации “пошлости”. За короткий срок запись на странице бывшей супруги Армена Джигарханяна собрала сотни отметок “Мне нравится”.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, подписчики в сети Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской начали активно советовать расправиться с Элиной Мазур.
Автор: Марина Вебер