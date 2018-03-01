Бразильские ученые рассказали, кто защитит мир от зомби-апокалипсиса
Ученые предупредили о возможном зомби-апокалипсисе, данная проблема беспокоит не только авторов сериалов и комиксов. Пережить эпидемию крайне опасного вируса смогут не все жители планеты Земля.
Бразильские математики смоделировали зомби-апокалипсис. Эффективно защитить население стран мира от зомби смогут лишь военнослужащие, причём их должно быть не менее чем 47 бойцов на 1 тыс. человек из состава обычного населения. Специалисты из института штата Минас-Жерайс в Бразилии заявили о созданной ими динамической модели. Она предполагает, что в случае массового восстания зомби армейские подразделения необходимо активно использовать для подавления восстания. Число бойцов, участвующих в каждой локальной операции, распределённое на количество мирных граждан, что является ключевым фактором, это определяет защищённость сообщества в целом.
В данном случае процентное соотношение числа хорошо вооружённых военнослужащих к группам сограждан крайне важно. Это определяет способность человечества активно сопротивляться ожившим мертвецам. Граждане КНДР, считают специалисты, могут пострадать больше остальных землян.
Бразильские математики смоделировали зомби-апокалипсис. Эффективно защитить население стран мира от зомби смогут лишь военнослужащие, причём их должно быть не менее чем 47 бойцов на 1 тыс. человек из состава обычного населения. Специалисты из института штата Минас-Жерайс в Бразилии заявили о созданной ими динамической модели. Она предполагает, что в случае массового восстания зомби армейские подразделения необходимо активно использовать для подавления восстания. Число бойцов, участвующих в каждой локальной операции, распределённое на количество мирных граждан, что является ключевым фактором, это определяет защищённость сообщества в целом.
В данном случае процентное соотношение числа хорошо вооружённых военнослужащих к группам сограждан крайне важно. Это определяет способность человечества активно сопротивляться ожившим мертвецам. Граждане КНДР, считают специалисты, могут пострадать больше остальных землян.
Автор: Семен Зайцев