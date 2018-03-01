Министр культуры Франции заявил, что "Джоконда" может покинуть Лувр
«Джоконда», одна из самых известных картин Леонардо да Винчи, может покинуть парижский музей «Лувр». Такой новостью поделилась Франсуаз Ниссен, министр культуры Франции.
По словам главы ведомства, в ближайшее время состоится его встреча с директором Лувра, на которой будет обсуждаться эта тема. Она считает, что такие произведения искусства не должны находиться в одних и тех же стенах.
В будущем картина «Джоконда» может «переехать» в филиал Лувра, находящийся на севере Франции в населенном пункте Ланс. Соответствующую инициативу поддержали мэр города и болельщики местной футбольной команды. На одном из матчей они даже развернули плакат с требованием переместить произведение искусства в их регион.
По словам главы ведомства, в ближайшее время состоится его встреча с директором Лувра, на которой будет обсуждаться эта тема. Она считает, что такие произведения искусства не должны находиться в одних и тех же стенах.
В будущем картина «Джоконда» может «переехать» в филиал Лувра, находящийся на севере Франции в населенном пункте Ланс. Соответствующую инициативу поддержали мэр города и болельщики местной футбольной команды. На одном из матчей они даже развернули плакат с требованием переместить произведение искусства в их регион.
Автор: Валерия Орлова