Детские бикини вызвали панику среди покупательниц
Детские бикини от фирмы Primark вызвали панику среди покупательниц. Они называют купальники «бесстыдными».
Отмечается, что одежда для девочек в возрасте от 1,5 до 8 лет продавалась и ранее, но привлекла внимание женщин лишь сейчас. Они отмечают, что бикини недостаточно защищают тело от Солнца. Пользователи Сети отмечают, что взрослым необходимо подождать до тех пор, пока у девочек не вырастет грудь и они сами будут выбирать себе одежду. Женщины возмущены тем, что магазин зарабатывает на детской одежде, которая выглядит как взрослая.
Создатели купальника не согласны с обвинениями и заявляют, что они были созданы в соответствии с рекомендациями Торговой Ассоциации Великобритании и подходят заявленному возрасту.
Отмечается, что одежда для девочек в возрасте от 1,5 до 8 лет продавалась и ранее, но привлекла внимание женщин лишь сейчас. Они отмечают, что бикини недостаточно защищают тело от Солнца. Пользователи Сети отмечают, что взрослым необходимо подождать до тех пор, пока у девочек не вырастет грудь и они сами будут выбирать себе одежду. Женщины возмущены тем, что магазин зарабатывает на детской одежде, которая выглядит как взрослая.
Создатели купальника не согласны с обвинениями и заявляют, что они были созданы в соответствии с рекомендациями Торговой Ассоциации Великобритании и подходят заявленному возрасту.
Автор: Сергей Сидорин