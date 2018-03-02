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Детские бикини вызвали панику среди покупательниц
Детские бикини от фирмы Primark вызвали панику среди покупательниц. Они называют купальники «бесстыдными».

Детские бикини вызвали панику среди покупательниц


Отмечается, что одежда для девочек в возрасте от 1,5 до 8 лет продавалась и ранее, но привлекла внимание женщин лишь сейчас. Они отмечают, что бикини недостаточно защищают тело от Солнца. Пользователи Сети отмечают, что взрослым необходимо подождать до тех пор, пока у девочек не вырастет грудь и они сами будут выбирать себе одежду. Женщины возмущены тем, что магазин зарабатывает на детской одежде, которая выглядит как взрослая.

Создатели купальника не согласны с обвинениями и заявляют, что они были созданы в соответствии с рекомендациями Торговой Ассоциации Великобритании и подходят заявленному возрасту.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 02:30
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