В Москве фитнес-тренера отправят под суд за продажу контрабандных стероидов
На территории Москвы 31-летний фитнес-тренер отправится под суд за продажу контрабандных стероидов. Сведения предоставляют СМИ со ссылкой на пресс-центр столичной прокуратуры.
Согласно данным источников, 31-летний мужчина, работающий фитнес-тренером, незаконным путем закупил сильнодействующие вещества, а потом предпринял попытку продать стероиды одному из клиентов спортцентра за 10 тысяч рублей. Отмечается, что запрещенные препараты гражданин приобрел еще в конце января этого года, один из них содержал тестостерон, другой — сильнодействующие вещества. Также имеются сведения о том, что задержать мужчину стражам порядка удалось непосредственно в процессе проводимой сделки.
Впоследствии в отношении 31-летнего жителя Москвы возбудили уголовное делопроизводство сразу по нескольким статьям, и сейчас он отпущен на свободу под подписку о невыезде. Впоследствии фитнес-тренер предстанет перед судом, но не уточняется, какая именно ответственность ему грозит за нарушение закона страны.
Согласно данным источников, 31-летний мужчина, работающий фитнес-тренером, незаконным путем закупил сильнодействующие вещества, а потом предпринял попытку продать стероиды одному из клиентов спортцентра за 10 тысяч рублей. Отмечается, что запрещенные препараты гражданин приобрел еще в конце января этого года, один из них содержал тестостерон, другой — сильнодействующие вещества. Также имеются сведения о том, что задержать мужчину стражам порядка удалось непосредственно в процессе проводимой сделки.
Впоследствии в отношении 31-летнего жителя Москвы возбудили уголовное делопроизводство сразу по нескольким статьям, и сейчас он отпущен на свободу под подписку о невыезде. Впоследствии фитнес-тренер предстанет перед судом, но не уточняется, какая именно ответственность ему грозит за нарушение закона страны.
Автор: Марина Вебер