Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его видишь ты?»
В рунете стартовал творческий проект Глеба Данилова «Каким его видишь ты?», посвященный президенту Владимиру Путину. Российский художник предложил пользователям социальных сетей Instagram и ВКонтакте нарисовать свой образ главы государства.
Глеб Данилов на своих страницах в сети уже опубликовал ряд изображений Владимира Путина, пояснив, что каждый россиянин видит президента по-своему, видит в нем часть своей жизни или даже часть себя. Главный объект проекта художника – Путин. Чаще всего все видят его строгим и официальным, в деловых костюмах, но все равно он для каждого человека разный.
Сам Данилов (https://vk.com/kakim_ego_vidish_ty) изобразил российского президента не только дерзким рокером, сильным атлетом, бесстрашным экстремалом, но и отцом большого семейства и даже покорителем Вестероса.
Желающим присоединиться к проекту «Каким его видишь ты?» Глеб Данилов предлагает присылать свои рисунки или идеи на его страницу ВКонтакте. Самые интересные образы художник обещает нарисовать и прислать авторам в виде постеров в оригинальной упаковке.
Глеб Данилов на своих страницах в сети уже опубликовал ряд изображений Владимира Путина, пояснив, что каждый россиянин видит президента по-своему, видит в нем часть своей жизни или даже часть себя. Главный объект проекта художника – Путин. Чаще всего все видят его строгим и официальным, в деловых костюмах, но все равно он для каждого человека разный.
Сам Данилов (https://vk.com/kakim_ego_vidish_ty) изобразил российского президента не только дерзким рокером, сильным атлетом, бесстрашным экстремалом, но и отцом большого семейства и даже покорителем Вестероса.
Желающим присоединиться к проекту «Каким его видишь ты?» Глеб Данилов предлагает присылать свои рисунки или идеи на его страницу ВКонтакте. Самые интересные образы художник обещает нарисовать и прислать авторам в виде постеров в оригинальной упаковке.
Автор: Роман