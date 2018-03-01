Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018
exclusive / Технологии / Важно

Четыре российских канала объединяют усилия в общем онлайн-проекте
Четыре российских канала: «ВГТРК», «СТС», «Первый канал» и «Национальная медиа группа», объединяют усилия для создания общей площадки «Витрина ТВ». Онлайн-проект представляет собой интернет-кинотеатр с потоковым вещанием соответствующих каналов.

Четыре российских канала объединяют усилия в общем онлайн-проекте


Каждый участник получит равные доли в общей компании – по 25%. Официально участие подтвердили только в «Первом канале». Прекратил свое участие в предприятии «Газпром-медиа» и занялся созданием своего аналога. «Витрина ТВ» в тестовом режиме работает с конца прошлого года, а на полную мощность выйдет во 2 квартале текущего года.

Пока будет преобладать потоковое вещание телевизионных продуктов участников проекта. Модель получения доходности разрабатывается совместно с разными рекламными компаниями.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 22:14
Читайте также
Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8
В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
Детские бикини вызвали панику среди покупательниц
Пользователей Сети напугали стоп-кадры из
Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли
Максим Виторган назвал Жириновского дряхлой
Эксперт: Новые виды оружия России могут
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
Добавление комментария
Последние новости
02.03, 08:30 Запуск самого дорогого телескопа в мире NASA может
02.03, 08:20 Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о
02.03, 08:10 Ученые контролируют фотосинтез растений невидимым
02.03, 08:00 Журналисты нашли очередного “настоящего отца” для принца
02.03, 07:49 На российском рынке начались продажи нового фастбека KIA
02.03, 07:45 Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8 марта из
02.03, 07:45 В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
02.03, 07:30 CallToVisit подготовил новый продукт для малого и
02.03, 07:15 Лена Темникова забыла надеть юбку на съемки музыкальной
02.03, 07:00 Астрономы: Черные дыры маленьких галактик могут
02.03, 06:47 Режиссерам запретят обнажать актеров и вынуждать их
02.03, 06:33 Ученые: Люди смогут жить дольше на других планетах, чем
02.03, 06:19 На Женевском автосалоне дебютируют три новинки от Jeep
02.03, 06:00 Полуобнаженная Цымбалюк-Романовская показала постельное
02.03, 05:30 Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу
02.03, 05:00 Юлия Савичева рассказала, как попала в шоу-бизнес в 16
02.03, 04:30 Прототип «смартфона-раскладушки» Gionee W919 попал в
02.03, 04:00 Кара Делевинь посмеялась над брендом Dior
02.03, 03:30 Ученые изучили найденный в Азове амулет из черепа
02.03, 03:00 Ученые: Сильный стресс может быть заразным