Четыре российских канала объединяют усилия в общем онлайн-проекте
Четыре российских канала: «ВГТРК», «СТС», «Первый канал» и «Национальная медиа группа», объединяют усилия для создания общей площадки «Витрина ТВ». Онлайн-проект представляет собой интернет-кинотеатр с потоковым вещанием соответствующих каналов.
Каждый участник получит равные доли в общей компании – по 25%. Официально участие подтвердили только в «Первом канале». Прекратил свое участие в предприятии «Газпром-медиа» и занялся созданием своего аналога. «Витрина ТВ» в тестовом режиме работает с конца прошлого года, а на полную мощность выйдет во 2 квартале текущего года.
Пока будет преобладать потоковое вещание телевизионных продуктов участников проекта. Модель получения доходности разрабатывается совместно с разными рекламными компаниями.
Каждый участник получит равные доли в общей компании – по 25%. Официально участие подтвердили только в «Первом канале». Прекратил свое участие в предприятии «Газпром-медиа» и занялся созданием своего аналога. «Витрина ТВ» в тестовом режиме работает с конца прошлого года, а на полную мощность выйдет во 2 квартале текущего года.
Пока будет преобладать потоковое вещание телевизионных продуктов участников проекта. Модель получения доходности разрабатывается совместно с разными рекламными компаниями.
Автор: Северов Андрей