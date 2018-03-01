Главной героиней «Холодного сердца-2» может стать лесбиянка
По данным источников, знакомых с инсайдерской информацией, главной героиней «Холодного сердца-2» может стать лесбиянка. По их сведениям, в студии Walt Disney намерены сделать революцию в детском кинематографе.
Первые слухи о том, что Эльза станет представительницей ЛГБТ-сообщества, появились после того, как создатели сообщили о выходе второй части мультфильма. Кто будет сценаристом «Холодного сердца-2» неизвестно, создатель первой части Дженнифер Ли не сообщала о работе над продолжением. Именно с персоной Ли связывают столь кардинальные перемены в мультфильме.
Эксперты отмечают, что многие фильмы Дженнифер Ли связаны с идеей каминаута и принятия себя любым. По некоторым данным, сценарист готова прислушаться к зрителям и внести в мультфильм новую изюминку.
Первые слухи о том, что Эльза станет представительницей ЛГБТ-сообщества, появились после того, как создатели сообщили о выходе второй части мультфильма. Кто будет сценаристом «Холодного сердца-2» неизвестно, создатель первой части Дженнифер Ли не сообщала о работе над продолжением. Именно с персоной Ли связывают столь кардинальные перемены в мультфильме.
Эксперты отмечают, что многие фильмы Дженнифер Ли связаны с идеей каминаута и принятия себя любым. По некоторым данным, сценарист готова прислушаться к зрителям и внести в мультфильм новую изюминку.
Автор: Сергей Сидорин