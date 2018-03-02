Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу между Землей и Марсом
Космическому зонду Hayabusa-2 удалось впервые запечатлеть астероид Рюгу, конечный пункт своего полета. Космический аппарат уже передал соответствующие снимки на Землю.
Диаметр астероида Рюгу составляет 900 метров. Небесное тело находится между Марсом и Землей. Аппарат Hayabusa-2 был запущен учеными в декабре 2014 года с космодрома, расположенного на острове Танэгасима. Сейчас зонд осуществляет движение по направлению к астероиду со скоростью 1260 километров в час.
Когда было сделано фото, аппарат находился на расстоянии 1 миллион километров от конечной цели. Ожидается, что ее он достигнет летом нынешнего года. После этого зонд должен взять с небесного тела образцы и обратно вернуться на Землю Ученые надеются, что на астероиде удастся найти следы органических веществ. Это может помочь исследователям в разгадке тайны возникновения жизни во Вселенной.
Вес Hayabusa-2 составляет порядка 600 килограммов. Аппарат представляет собой усовершенствованную версию первого «Сокола», который впервые в истории доставил на Землю уникальные материалы, собранные на поверхности космического объекта.
Диаметр астероида Рюгу составляет 900 метров. Небесное тело находится между Марсом и Землей. Аппарат Hayabusa-2 был запущен учеными в декабре 2014 года с космодрома, расположенного на острове Танэгасима. Сейчас зонд осуществляет движение по направлению к астероиду со скоростью 1260 километров в час.
Когда было сделано фото, аппарат находился на расстоянии 1 миллион километров от конечной цели. Ожидается, что ее он достигнет летом нынешнего года. После этого зонд должен взять с небесного тела образцы и обратно вернуться на Землю Ученые надеются, что на астероиде удастся найти следы органических веществ. Это может помочь исследователям в разгадке тайны возникновения жизни во Вселенной.
Вес Hayabusa-2 составляет порядка 600 килограммов. Аппарат представляет собой усовершенствованную версию первого «Сокола», который впервые в истории доставил на Землю уникальные материалы, собранные на поверхности космического объекта.
Автор: Валерия Орлова