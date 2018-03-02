На Женевском автосалоне дебютируют три новинки от Jeep
В рамках автосалона в Женеве состоится дебют сразу трех новинок от американского бренда Jeep. Главным “козырем” компании эксперты называют модель Wrangler новой генерации.
Несмотря на обновление, Wrangler удалось сохранить главные черты своих предшественников, включая радиаторную решетку и оптику. Авто получит множество нового оборудования, однако раскрывать конкретные детали о новинке в Jeep не торопятся. Также в Женеве публике представят модернизированный Cherokee. Внедорожник получит минимальные обновления непосредственно в технической части, для него предложат сразу три варианта системы полного привода.
Помимо указанных авто, еще одним заслуживающим внимания экземпляром станет обновленный Grand Cherokee Trackhawk. Модель рассчитана прежде всего на рынок Северной Америки. До 100 км/час 717-сильный мотор сможет разгоняться всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость внедорожника составит 290 км/час. В дилерских центрах Европы авто, как ожидается, получит двигатель мощностью 700 “лошадок”.
Несмотря на обновление, Wrangler удалось сохранить главные черты своих предшественников, включая радиаторную решетку и оптику. Авто получит множество нового оборудования, однако раскрывать конкретные детали о новинке в Jeep не торопятся. Также в Женеве публике представят модернизированный Cherokee. Внедорожник получит минимальные обновления непосредственно в технической части, для него предложат сразу три варианта системы полного привода.
Помимо указанных авто, еще одним заслуживающим внимания экземпляром станет обновленный Grand Cherokee Trackhawk. Модель рассчитана прежде всего на рынок Северной Америки. До 100 км/час 717-сильный мотор сможет разгоняться всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость внедорожника составит 290 км/час. В дилерских центрах Европы авто, как ожидается, получит двигатель мощностью 700 “лошадок”.
Автор: Марина Вебер