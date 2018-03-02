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Ученые: Люди смогут жить дольше на других планетах, чем на Земле
Земляне теоретически готовы колонизировать Луну и Марс, основной задачей является защитить организм человека от солнечной радиации и низкой гравитации. Средняя продолжительность жизни колонистов будет дольше земной.

Ученые: Люди смогут жить дольше на других планетах, чем на Земле

По мнению сторонников заселения других планет, современные технологии способны переместить людей на другие объекты. Герметичные дома смогут спасти колонистов от воздействия радиации, обеспечив всем необходимым для выживания. Вместе с тем ученые указывают на постоянное наличие гравитации. Необходимо найти способы адаптации к ней, лишь после этого возможно начало массовой колонизации Марса или Луны, утверждают специалисты. Средняя продолжительность жизни человека на Красной планете относительно земной возрастёт.

Данный показатель на Голубой планете составляет 71 год, на него воздействует экология, качество медицинского обслуживания и криминогенная обстановка. В марсианских колониях люди смогут отмечать 100-летние юбилеи, так как качество медицины и экологии будут являться важнейшими требованиями, определяющими выживание в инопланетных поселениях.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:33
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