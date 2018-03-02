Режиссерам запретят обнажать актеров и вынуждать их имитировать секс
Режиссерам в ходе съемок кинокартин запретят обнажать актеров или вынуждать их имитировать секс на экране. Соответствующие рекомендации с целью предотвращения секс-скандалов представили члены Американского профсоюза актеров Equity.
Согласно рекомендациям, призывать актеров в оголению режиссерам нельзя в ходе проведения кастингов. Исключения возможны, если стороны заранее оговорили все детали процесса, а также претендент должен быть осведомлен о том, кто будет присутствовать при пробах на роль. Кроме того, в процессе кастинга нельзя просить актеров имитировать интимную близость, также непозволительно, чтобы ознакомление с навыками артиста происходило один на один за пределами киностудии.
Режиссерам в будущем необходимо непременно предупреждать актера о наличии в кинокартине эротических сцен, притом непременно до подписания контракта с работодателем. Причиной таких рекомендаций стал недавний секс-скандал, который за короткий период времени успел буквально захлестнуть Голливуд.
Согласно рекомендациям, призывать актеров в оголению режиссерам нельзя в ходе проведения кастингов. Исключения возможны, если стороны заранее оговорили все детали процесса, а также претендент должен быть осведомлен о том, кто будет присутствовать при пробах на роль. Кроме того, в процессе кастинга нельзя просить актеров имитировать интимную близость, также непозволительно, чтобы ознакомление с навыками артиста происходило один на один за пределами киностудии.
Режиссерам в будущем необходимо непременно предупреждать актера о наличии в кинокартине эротических сцен, притом непременно до подписания контракта с работодателем. Причиной таких рекомендаций стал недавний секс-скандал, который за короткий период времени успел буквально захлестнуть Голливуд.
Автор: Марина Вебер