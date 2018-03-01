Пользователей Сети напугали стоп-кадры из “Симпсонов”
Пользователей Сети напугали стоп-кадры из выпускаемого на территории США мультсериала “Симпсоны”. По мнению некоторых граждан, такие снимки выглядят слишком пугающе.
Внимание общественности к “ужасающим” лицам героев “Симпсонов” привлек накануне пользователь сети Twitter, поделившись с публикой некоторыми стоп-кадрами. По его мнению, нет ничего хуже, чем лица персонажей в анфас. Запись достаточно стремительными темпами распространилась, и за несколько дней ее успели репостнуть более 35 тысяч пользователей, оставив почти 100 тысяч “лайков”.
Затем многие граждане начали делиться в соцсети своими “жуткими” стоп-кадрами с участием различных героев “Симпсонов”. Впрочем, нашлись личности, которые считают, что в каждом мультфильме можно обнаружить странные, мрачные или комичные моменты, если в нужное время нажать паузу.
Как ранее информировали общественность “Актуальные новости”, в Великобритании удалось поймать преступника посредством метода, заимствованного из “Симпсонов”.
Внимание общественности к “ужасающим” лицам героев “Симпсонов” привлек накануне пользователь сети Twitter, поделившись с публикой некоторыми стоп-кадрами. По его мнению, нет ничего хуже, чем лица персонажей в анфас. Запись достаточно стремительными темпами распространилась, и за несколько дней ее успели репостнуть более 35 тысяч пользователей, оставив почти 100 тысяч “лайков”.
Затем многие граждане начали делиться в соцсети своими “жуткими” стоп-кадрами с участием различных героев “Симпсонов”. Впрочем, нашлись личности, которые считают, что в каждом мультфильме можно обнаружить странные, мрачные или комичные моменты, если в нужное время нажать паузу.
Как ранее информировали общественность “Актуальные новости”, в Великобритании удалось поймать преступника посредством метода, заимствованного из “Симпсонов”.
Автор: Марина Вебер