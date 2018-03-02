Астрономы: Черные дыры маленьких галактик могут испускать гамма-лучи
Астрономы в ходе исследования установили, что черные дыры маленьких по размеру галактик могут испускать гамма-лучи. Данное открытие может перевернуть представление ученых о влиянии черных дыр и их размерах.
Ученый Вайдехи Палии отмечает, что только массивные галактики содержат достаточно энергии для испускания колоссальных струй излучения. Их мощность может простираться на тысячи световых лет. Исследование доказывает, что схожие свойства есть и у небольших галактик. В центре подобных звездных скоплений находятся огромные черные дыры, которые ускоряют частицы до скорости света и удерживают их в узких лучах – струях. Данные объекты являются одними из наиболее экстремальных источников гамма-излучения в космосе.
Теперь ученые установили, что такие свойства есть и у небольших галактик, которые по размерам схожи с Млечным путем. Впервые гамма-излучения были обнаружены в 2008 году при помощи телескопа Fermi. Тогда физики были озадачены открытием и посчитали его исключением из правил.
Палии вновь изучил данные телескопа десятилетней давности и убедился, что даже мелкие галактики испускают гамма-излучение. Ученые намерены продолжить исследования и заглянуть внутрь других семи галактик.
Благодаря новым данным, ученые смогут лучше узнать процесс эволюции Вселенной.
Ученый Вайдехи Палии отмечает, что только массивные галактики содержат достаточно энергии для испускания колоссальных струй излучения. Их мощность может простираться на тысячи световых лет. Исследование доказывает, что схожие свойства есть и у небольших галактик. В центре подобных звездных скоплений находятся огромные черные дыры, которые ускоряют частицы до скорости света и удерживают их в узких лучах – струях. Данные объекты являются одними из наиболее экстремальных источников гамма-излучения в космосе.
Теперь ученые установили, что такие свойства есть и у небольших галактик, которые по размерам схожи с Млечным путем. Впервые гамма-излучения были обнаружены в 2008 году при помощи телескопа Fermi. Тогда физики были озадачены открытием и посчитали его исключением из правил.
Палии вновь изучил данные телескопа десятилетней давности и убедился, что даже мелкие галактики испускают гамма-излучение. Ученые намерены продолжить исследования и заглянуть внутрь других семи галактик.
Благодаря новым данным, ученые смогут лучше узнать процесс эволюции Вселенной.
Автор: Сергей Сидорин