Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018
exclusive / Наука

Астрономы: Черные дыры маленьких галактик могут испускать гамма-лучи
Астрономы в ходе исследования установили, что черные дыры маленьких по размеру галактик могут испускать гамма-лучи. Данное открытие может перевернуть представление ученых о влиянии черных дыр и их размерах.

Астрономы: Черные дыры маленьких галактик могут испускать гамма-лучи


Ученый Вайдехи Палии отмечает, что только массивные галактики содержат достаточно энергии для испускания колоссальных струй излучения. Их мощность может простираться на тысячи световых лет. Исследование доказывает, что схожие свойства есть и у небольших галактик. В центре подобных звездных скоплений находятся огромные черные дыры, которые ускоряют частицы до скорости света и удерживают их в узких лучах – струях. Данные объекты являются одними из наиболее экстремальных источников гамма-излучения в космосе.

Теперь ученые установили, что такие свойства есть и у небольших галактик, которые по размерам схожи с Млечным путем. Впервые гамма-излучения были обнаружены в 2008 году при помощи телескопа Fermi. Тогда физики были озадачены открытием и посчитали его исключением из правил.

Палии вновь изучил данные телескопа десятилетней давности и убедился, что даже мелкие галактики испускают гамма-излучение. Ученые намерены продолжить исследования и заглянуть внутрь других семи галактик.

Благодаря новым данным, ученые смогут лучше узнать процесс эволюции Вселенной.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 07:00
Читайте также
Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8
В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
Детские бикини вызвали панику среди покупательниц
Пользователей Сети напугали стоп-кадры из
Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли
Максим Виторган назвал Жириновского дряхлой
Эксперт: Новые виды оружия России могут
Призер ОИ-2018 Елистратов прокомментировал конфуз
Глеб Данилов запустил проект о Путине «Каким его
Анастасия Брызгалова отказалась менять партнера
Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в
Лукашенко пригрозил ответить России на запрет
Добавление комментария
Последние новости
02.03, 08:43 Ученые: Улыбка не всегда говорит о положительной реакции
02.03, 08:30 Запуск самого дорогого телескопа в мире NASA может
02.03, 08:20 Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о
02.03, 08:10 Ученые контролируют фотосинтез растений невидимым
02.03, 08:00 Журналисты нашли очередного “настоящего отца” для принца
02.03, 07:49 На российском рынке начались продажи нового фастбека KIA
02.03, 07:45 Стало известно, куда дешевле всего слетать на 8 марта из
02.03, 07:45 В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая
02.03, 07:30 CallToVisit подготовил новый продукт для малого и
02.03, 07:15 Лена Темникова забыла надеть юбку на съемки музыкальной
02.03, 07:00 Астрономы: Черные дыры маленьких галактик могут
02.03, 06:47 Режиссерам запретят обнажать актеров и вынуждать их
02.03, 06:33 Ученые: Люди смогут жить дольше на других планетах, чем
02.03, 06:19 На Женевском автосалоне дебютируют три новинки от Jeep
02.03, 06:00 Полуобнаженная Цымбалюк-Романовская показала постельное
02.03, 05:30 Японский зонд впервые сфотографировал астероид Рюгу
02.03, 05:00 Юлия Савичева рассказала, как попала в шоу-бизнес в 16
02.03, 04:30 Прототип «смартфона-раскладушки» Gionee W919 попал в
02.03, 04:00 Кара Делевинь посмеялась над брендом Dior
02.03, 03:30 Ученые изучили найденный в Азове амулет из черепа