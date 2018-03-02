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Лена Темникова забыла надеть юбку на съемки музыкальной программы
Лена Темникова появилась на съемках музыкальной программы в одной только рубашке. Массмедиа предположили, что знаменитость просто забыла надеть юбку для участия в мероприятии.

Лена Темникова забыла надеть юбку на съемки музыкальной программы

Накануне Лена Темникова посетила студию шоу “Вечерний лайк”, снимаемого для “Музыки Первого”. Певица надела для такого события светлую безразмерную рубашку, пока на ногах у нее красовались одни только кроссовки. Некоторые эксперты отметили, что на самом деле образ знаменитости соответствует современным трендам, ведь наряд фактически заменил звезде платье, однако длина его оказалась достаточно “опасной”.

Сама Лена Темникова рассказала, что наиболее комфортно себя ощущает в самых обычных вещах, а еще не слишком любит обувь на каблуке из-за ее неудобства. “Я бы порекомендовала всем одеваться так, как именно вы чувствуете, а не просить у кого-то советов”, — заявила знаменитость во время общения с ведущими.

Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, Темникова анонсировала выход новой композиции “Медленно”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:15
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