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Приложение для смартфона даст уйти из кафе не дожидаясь официанта и счета
Разработано приложение для смартфонов, которое позволяет посетителям кафе расплачиваться, не доставая наличку или пластиковую карту. Теперь не нужно тратить время на ожидание официанта со счетом.

Приложение для смартфона даст уйти из кафе не дожидаясь официанта и счета


Программу Dine & Dash разработали программисты из Британии. Для списания денег с счета нужно соединить смартфон со специальным терминалом на столе, плата произойдет после выхода из заведения. Такая система оплаты дает больше свободного времени для обслуживающего персонала, который потратит его на более качественное исполнение своих обязанностей. В России уже есть место, где можно расплачиваться таким способом – это «Хлеб насущный».

Представители бизнеса в сфере питания в основном положительно оценивают новые возможности. Они считают, что новый сервис не ограничивает людей, они могут расплачиваться любым удобным способом, это просто еще один из вариантов рассчитаться. Никакой предоплаты не снимается, деньги списываются, когда клиент закончит трапезу. Сейчас в таких заведениях есть специальная инструкция на столах, помогающая быстрее освоить новые функции, остается возможность дать чаевые.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 23:30
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