CallToVisit подготовил новый продукт для малого и среднего бизнеса
Сервис бесплатного такси CallToVisit подготовил новый продукт Self service для малого и среднего бизнеса. С его помощью предприниматели получат возможность воспользоваться минимальным ежемесячным обслуживанием. Также они смогут сами настраивать и контролировать работу виджета.
Изначально CallToVisit ориентировался на клиентов со средним чеком в 30 тысяч рублей. Стоимость услуги составляет 15 тысяч рублей в месяц для одной точки и 3 тысячи за каждую последующую. Тариф включает в себя оплату персонального менеджера, помогающего настроить личный кабинет и постоянно находится на связи для решения различных вопросов. После анализа рынка был создан Self service.
Стоимость для представителей малого и среднего бизнеса составляет 0 рублей. Клиенты должны только платить 30% от цены каждой поездки в точку продаж. Также они не имеют возможности воспользоваться персональным менеджером и должны самостоятельно настраивать личный кабинет.
Изначально CallToVisit ориентировался на клиентов со средним чеком в 30 тысяч рублей. Стоимость услуги составляет 15 тысяч рублей в месяц для одной точки и 3 тысячи за каждую последующую. Тариф включает в себя оплату персонального менеджера, помогающего настроить личный кабинет и постоянно находится на связи для решения различных вопросов. После анализа рынка был создан Self service.
Стоимость для представителей малого и среднего бизнеса составляет 0 рублей. Клиенты должны только платить 30% от цены каждой поездки в точку продаж. Также они не имеют возможности воспользоваться персональным менеджером и должны самостоятельно настраивать личный кабинет.
Автор: Сергей Сидорин