В деле керлингиста Крушельницкого появилась новая информация
Александр Крушельницкий опровергает сведения относительно того, что запрещенный препарат могла подбросить ему бывшая девушка. Об этом заявлено на пресс-конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге.
Наряду с этим Анастасия Брызгалова, супруга известного спортсмена, заявила, что не готова выступать вместе с другим партнером в обязательном дабл-миксте. Дмитрий Свищёв, глава Федерации керлинга России, согласился с мнением чемпионки мира. Спортсменка находится сейчас не в самой лучшей психологической форме. В беседе с журналистами чиновник отметил, что теоретически можно предположить, что подсыпать препарат атлету могли на борту авиалайнера, во время перелёта. Несмотря на трудности, керлингисты не падают духом, они выглядели уверенными и спокойными в ходе состоявшейся пресс-конференции.
Тема обнаружения допинга остаётся одной из наиболее обсуждаемых в массмедиа. Версию с бывшей девушкой чемпион отрицает. Допускается возможность провокации в ходе предолимпийских сборов на территории Японии. По словам Анастасии Брызгаловой, на одном льду с супругом тренировались американские спортсмены.
Наряду с этим Анастасия Брызгалова, супруга известного спортсмена, заявила, что не готова выступать вместе с другим партнером в обязательном дабл-миксте. Дмитрий Свищёв, глава Федерации керлинга России, согласился с мнением чемпионки мира. Спортсменка находится сейчас не в самой лучшей психологической форме. В беседе с журналистами чиновник отметил, что теоретически можно предположить, что подсыпать препарат атлету могли на борту авиалайнера, во время перелёта. Несмотря на трудности, керлингисты не падают духом, они выглядели уверенными и спокойными в ходе состоявшейся пресс-конференции.
Тема обнаружения допинга остаётся одной из наиболее обсуждаемых в массмедиа. Версию с бывшей девушкой чемпион отрицает. Допускается возможность провокации в ходе предолимпийских сборов на территории Японии. По словам Анастасии Брызгаловой, на одном льду с супругом тренировались американские спортсмены.
Автор: Семен Зайцев