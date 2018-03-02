Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное признание о причинах смерти звезды
Бобби Браун, экс-супруг Уитни Хьюстон, сделал загадочное признание о причинах кончины знаменитости. По его словам, к смерти певицы могло привести “неожиданное стечение обстоятельств”.
По мнению Брауна, Хьюстон могла уйти из жизни не из-за передозировки наркотическими веществами, как привыкли все считать. Указанная версия до сих пор наиболее активно поддерживалась СМИ, а также фанатами покойной артистки. Бывший муж не отрицает, что у звезды имелось пагубное пристрастие, но он не уверен, что именно оно привело к такому финалу жизни его экс-возлюбленной. В частности, лечение в специальных центрах практически помогло Уитни Хьюстон избавиться от зависимости.
Среди причин смерти бывшей жены Бобби Браун выделяет тот момент, что певица была “сломлена духовно”, а ее сердце — разбито. Если бы не определенные стечения обстоятельств на тот момент, убежден музыкант, все могло бы сложиться совершенно иначе.
Стоит напомнить, что американская актриса умерла в 2012 году, когда ей было всего 48 лет.
По мнению Брауна, Хьюстон могла уйти из жизни не из-за передозировки наркотическими веществами, как привыкли все считать. Указанная версия до сих пор наиболее активно поддерживалась СМИ, а также фанатами покойной артистки. Бывший муж не отрицает, что у звезды имелось пагубное пристрастие, но он не уверен, что именно оно привело к такому финалу жизни его экс-возлюбленной. В частности, лечение в специальных центрах практически помогло Уитни Хьюстон избавиться от зависимости.
Среди причин смерти бывшей жены Бобби Браун выделяет тот момент, что певица была “сломлена духовно”, а ее сердце — разбито. Если бы не определенные стечения обстоятельств на тот момент, убежден музыкант, все могло бы сложиться совершенно иначе.
Стоит напомнить, что американская актриса умерла в 2012 году, когда ей было всего 48 лет.
Автор: Марина Вебер