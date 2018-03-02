Журналисты нашли очередного “настоящего отца” для принца Гарри
Журналистам удалось в очередной раз найти “настоящего отца” для принца Гарри. В СМИ продолжительное время ходят слухи о том, что принц Чарльз не является биологическим родителем внука Елизаветы II.
Долгие годы массмедиа ищут доказательства тому, что в 1980-х принцесса Диана была неверна своему супругу, и принц Гарри якобы был зачат во время одной из таких связей. С тех пор журналисты неоднократно находили “настоящих отцов” наследника британской короны. К примеру, сперва это был инструктор по верховой езде, теперь же внимание прессы переключилось на валлийского офицера Марка Дайера. Кроме того, сотрудникам СМИ даже удалось найти “явное сходство” между претендентом на роль отца и прицем Гарри.
Подкрепляют слухи тем, что офицер и внук Елизаветы II достаточно тепло общаются, и принц даже пригласил “знакомого” на свою предстоящую свадьбу. Впрочем, представители королевской семьи Великобритании всячески отрицают такие предположения журналистов, обвиняя тех в агрессивной погоне за сенсацией.
Долгие годы массмедиа ищут доказательства тому, что в 1980-х принцесса Диана была неверна своему супругу, и принц Гарри якобы был зачат во время одной из таких связей. С тех пор журналисты неоднократно находили “настоящих отцов” наследника британской короны. К примеру, сперва это был инструктор по верховой езде, теперь же внимание прессы переключилось на валлийского офицера Марка Дайера. Кроме того, сотрудникам СМИ даже удалось найти “явное сходство” между претендентом на роль отца и прицем Гарри.
Подкрепляют слухи тем, что офицер и внук Елизаветы II достаточно тепло общаются, и принц даже пригласил “знакомого” на свою предстоящую свадьбу. Впрочем, представители королевской семьи Великобритании всячески отрицают такие предположения журналистов, обвиняя тех в агрессивной погоне за сенсацией.
Автор: Марина Вебер