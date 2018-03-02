Quantic Dream назвала дату выхода Detroit: Become Human
Инженеры-разработчики компании Quantic Dream озвучили в массмедиа информацию относительно релиза экшна Detroit: Become Human. Новый игровой продукт от создателей Heavy Rain и Beyond: Two Souls выйдет 25 мая на PS4.
В студии Quantic Dream прервали молчание и назвали дату релиза ожидаемой игры. Согласно сюжету, пользователям предстоит разобраться в тонкой душевной организации разнополых андроидов. Ранее руководство компании пообещало, что ряд скандалов, разгоревшихся вокруг работы студии, не сможет повлиять на выпуск новинки. Согласно сценарию, игрокам предстоит отправиться в футуристический город Чикаго, он населен не только людьми, но и большим количеством разумных роботов.
В новом продукте основные события происходят в антиутопическом мире, в недалеком будущем. Главными героями нового экшна являются трое андроидов. Они ранее были созданы для служения людям, с определённого момента роботы начинают испытывать эмоции, в скором времени их начинают преследовать бывшие владельцы. Игрокам предстоит вмешаться, это повлияет на судьбу андроидов.
В студии Quantic Dream прервали молчание и назвали дату релиза ожидаемой игры. Согласно сюжету, пользователям предстоит разобраться в тонкой душевной организации разнополых андроидов. Ранее руководство компании пообещало, что ряд скандалов, разгоревшихся вокруг работы студии, не сможет повлиять на выпуск новинки. Согласно сценарию, игрокам предстоит отправиться в футуристический город Чикаго, он населен не только людьми, но и большим количеством разумных роботов.
В новом продукте основные события происходят в антиутопическом мире, в недалеком будущем. Главными героями нового экшна являются трое андроидов. Они ранее были созданы для служения людям, с определённого момента роботы начинают испытывать эмоции, в скором времени их начинают преследовать бывшие владельцы. Игрокам предстоит вмешаться, это повлияет на судьбу андроидов.
Автор: Семен Зайцев