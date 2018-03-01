Вдову актера Алексея Петренко обвинили в черной магии
Азиму Абдумаминову, вдову известного покойного актера Алексея Петренко, обвинили в том, что она якобы занимается черной магией. Кроме того, неожиданные высказывания в адрес женщины прозвучали в рамках выпуска шоу “Прямой эфир” с Андреем Малаховым в качестве ведущего.
Накануне студию “Прямого эфира” посетил бывший водитель Петренко, который утверждает, что именно он приходится биологическим отцом ребенку Абдумаминовой и покойного актера. Мужчина намеревается добиться над девочкой опеки и забрать ее в свою семью. Сама же вдова артиста убеждена, что водитель действует таким образом по договоренности с Полиной, старшей дочерью Алексея Петренко. Ради решения вопроса женщине предлагают пройти ДНК-тест на отцовство, но она от таких манипуляций отказывается.
Знакомые водителя твердят, что когда-то он и Абдумаминова были очень близки, и мужчина на самом деле очень любит свою дочь. Кроме того, другие дети Петренко обвиняют женщину в использовании черной магии, посредством которой она якобы и “приворожила” к себе актера.
Накануне студию “Прямого эфира” посетил бывший водитель Петренко, который утверждает, что именно он приходится биологическим отцом ребенку Абдумаминовой и покойного актера. Мужчина намеревается добиться над девочкой опеки и забрать ее в свою семью. Сама же вдова артиста убеждена, что водитель действует таким образом по договоренности с Полиной, старшей дочерью Алексея Петренко. Ради решения вопроса женщине предлагают пройти ДНК-тест на отцовство, но она от таких манипуляций отказывается.
Знакомые водителя твердят, что когда-то он и Абдумаминова были очень близки, и мужчина на самом деле очень любит свою дочь. Кроме того, другие дети Петренко обвиняют женщину в использовании черной магии, посредством которой она якобы и “приворожила” к себе актера.
Автор: Марина Вебер