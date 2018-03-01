Сын Натальи Водяновой трогательно поздравил мать с днем рождения
Наталья Водянова празднует свое 36-летие, и с этим событием модель трогательно поздравил ее 16-летний сын Лукас. Соответствующий пост юноша разместил на своей странице в Instagram.
На своей странице в соцсети Лукас разместил милый пост, написав, что даже несмотря на то, что он уже выше своей матери, он всегда будет смотреть на нее “снизу-вверх”. На фото 16-летний сын модели и сама Наталья Водянова позируют в компании друг друга, когда теледива обнимает отпрыска за талию, а он приобнимает ее за шею. Оба при этом выглядят очень счастливыми.
Подписчиков страницы наследника известной модели оставленный им пост очень умилил, и многие отметили, что подросток с трепетом относится к своей родительнице, что заслуживает уважения. Публикация успела собрать более 5 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, пользователи Сети накинулись на Водянову с критикой за снимок, где она позирует с гигиенической прокладкой в руке.
На своей странице в соцсети Лукас разместил милый пост, написав, что даже несмотря на то, что он уже выше своей матери, он всегда будет смотреть на нее “снизу-вверх”. На фото 16-летний сын модели и сама Наталья Водянова позируют в компании друг друга, когда теледива обнимает отпрыска за талию, а он приобнимает ее за шею. Оба при этом выглядят очень счастливыми.
Подписчиков страницы наследника известной модели оставленный им пост очень умилил, и многие отметили, что подросток с трепетом относится к своей родительнице, что заслуживает уважения. Публикация успела собрать более 5 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, пользователи Сети накинулись на Водянову с критикой за снимок, где она позирует с гигиенической прокладкой в руке.
Автор: Марина Вебер