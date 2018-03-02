Panasonic продемонстрировала тепловизионный планшет Toughpad FZ-M1
Компания Panasonic продемонстрировала на мероприятии MWC 2018 профессиональный планшет с тепловизионной камерой, имеющий высокий уровень защиты от повреждений и грязи. Panasonic Toughpad FZ-M1 пригодится для различных служб и профессиональных задач.
Такая камера позволит зафиксировать потери тепла, различные перегревы оборудования, появления влаги. Будет возможность использовать стандартный вариант программного обеспечения и более профессиональный, они отличаются наличием различных бизнес-функций. Основные потребители данного девайса: военные, пожарные, спасатели, сотрудники авиационного, газового и нефтяного бизнеса, строительство, производство автомобилей.
В девайсе используется камера фирмы FLIR Lepton с разрешением 160x120, которая имеет чувствительность от -20 до 400 градусов по Цельсию. Процессор - двухядерный Intel Core m5, за графическое изображение отвечает встроенное в процессор решение - Intel HD Graphics 515. Объем оперативной памяти 8 Гб и 256 Гб обычной, которая идет с флешь-накопителем в комплектации устройства, 7-дюймовый экран имеет разрешение 1280 × 800 пикселей. Основная камера обладает разрешением 8 Мп, есть поддержка сетей 4G.
Panasonic Toughpad FZ-M1 управляется с помощью Windows 10 Pro, стоимость начинается с 2749 долларов, в продажу должен поступить в начале марта.
Такая камера позволит зафиксировать потери тепла, различные перегревы оборудования, появления влаги. Будет возможность использовать стандартный вариант программного обеспечения и более профессиональный, они отличаются наличием различных бизнес-функций. Основные потребители данного девайса: военные, пожарные, спасатели, сотрудники авиационного, газового и нефтяного бизнеса, строительство, производство автомобилей.
В девайсе используется камера фирмы FLIR Lepton с разрешением 160x120, которая имеет чувствительность от -20 до 400 градусов по Цельсию. Процессор - двухядерный Intel Core m5, за графическое изображение отвечает встроенное в процессор решение - Intel HD Graphics 515. Объем оперативной памяти 8 Гб и 256 Гб обычной, которая идет с флешь-накопителем в комплектации устройства, 7-дюймовый экран имеет разрешение 1280 × 800 пикселей. Основная камера обладает разрешением 8 Мп, есть поддержка сетей 4G.
Panasonic Toughpad FZ-M1 управляется с помощью Windows 10 Pro, стоимость начинается с 2749 долларов, в продажу должен поступить в начале марта.
Автор: Северов Андрей