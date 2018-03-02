Запуск самого дорогого телескопа в мире NASA может отложить до 2020 года
NASA может вновь перенести запуск самого дорогого телескопа в мире, в его конструкции обнаружены проблемы с креплениями. Работа отняла всё резервное время, заложенное в программе постройки «Джеймса Уэбба».
Ревизоры космического агентства считают, что запуск телескопа возможно осуществить во второй половине 2019 года или в начале 2020 года. Грег Робинсон (Greg Robinson), заместитель главы директората научных миссий NASA, заявил, что будет нелегко уложиться в текущую программу запуска миссии. «Мы надеемся, что завершим все проверки и запустим телескоп в космос через полтора года», - подчеркнул представитель ведомства.
Телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) заменит орбитальный «Хаббл» (Hubble). Он работает на протяжении 25 лет. Конструктивно новый аппарат планировали запустить в начале 2014 года, но из-за крайне высоких затрат, связанных с его постройкой и отставании от графика в NASA были вынуждены перенести дату старта миссии на сентябрь 2015 года.
Вслед за этим запуск отложили до октября 2018 года, затем - до июля 2019 года. Конгрессмены США пытались закрыть проект из-за сбоев при сборке телескопа и выхода программы за рамки финансирования.
Ревизоры космического агентства считают, что запуск телескопа возможно осуществить во второй половине 2019 года или в начале 2020 года. Грег Робинсон (Greg Robinson), заместитель главы директората научных миссий NASA, заявил, что будет нелегко уложиться в текущую программу запуска миссии. «Мы надеемся, что завершим все проверки и запустим телескоп в космос через полтора года», - подчеркнул представитель ведомства.
Телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) заменит орбитальный «Хаббл» (Hubble). Он работает на протяжении 25 лет. Конструктивно новый аппарат планировали запустить в начале 2014 года, но из-за крайне высоких затрат, связанных с его постройкой и отставании от графика в NASA были вынуждены перенести дату старта миссии на сентябрь 2015 года.
Вслед за этим запуск отложили до октября 2018 года, затем - до июля 2019 года. Конгрессмены США пытались закрыть проект из-за сбоев при сборке телескопа и выхода программы за рамки финансирования.
Автор: Семен Зайцев