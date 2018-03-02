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Ученые контролируют фотосинтез растений невидимым массивом света
В США группа ученых начала контролировать процесс фотосинтеза растений, для этого используют массивы невидимого света, он испускается полевыми культурами сои. Данный процесс может улучшить активность вегетационного периода растений.

Ученые контролируют фотосинтез растений невидимым массивом света

По мнению исследователей университета штата Иллинойс, новый метод следует признать прогрессивным, он позволяет быстро и на постоянной основе контролировать процесс роста сельхозкультур, причём в различных природных условиях. Кайю Гуан, доцент колледжа сельского хозяйства, экологических и потребительских наук (ACES), автор исследования, отметил прогрессивность метода. Гофанг Мяо, специалист ACES, соисследователь, сообщил в массмедиа о первом эксперименте. Необходимо выяснить, каким образом произрастающие соевые бобы реагируют на меняющиеся колебания массива света, включая влияние экологических стрессов.

Карл Бернакки, адъюнкт-профессор из института Карла Р. Вуза, отметил, что группа специалистов изучает предполагаемый потенциал от применения спутниковых сигналов в CIF для измерения фотосинтеза. Крайне важно улучшить производительность существующих сельскохозяйственных экосистем.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:10
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