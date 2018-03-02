Ученые: Улыбка не всегда говорит о положительной реакции
В ходе проведения масштабного исследования ученые выяснили, что улыбка человека не всегда говорит о положительной реакции на то или иное событие. Психологи задействовали в своей научной работе 90 студентов-выпускников мужского пола.
По словам авторов исследования, улыбки с различными социальными функциями оказывают различное воздействие на активность оси гипоталамо-гипофизарного надпочечника (HPA). Тогда они воспринимаются в качестве оценочной обратной связи в стрессовых ситуациях. В ходе измерения уровня кортизола в слюне участников ученые обнаружили, что по сравнению с улыбками «награда» и «аффилиация», которые усиливают поведение, существуют и негативные реакции. Они напоминают отрицательную словесную обратную связь.
Авторы также обнаружили, что люди с более высокой вариабельностью сердечного ритма - изменением времени между каждым сердечным ритмом, показали более тонкие ответы на разные улыбки. Изменчивость показателя была связана с точностью распознавания лиц.
Полученные данные свидетельствуют о том, что улыбки не обязательно представляют собой положительную невербальную обратную связь и могут влиять на социальные взаимодействия людей, которые их воспринимают.
По словам авторов исследования, улыбки с различными социальными функциями оказывают различное воздействие на активность оси гипоталамо-гипофизарного надпочечника (HPA). Тогда они воспринимаются в качестве оценочной обратной связи в стрессовых ситуациях. В ходе измерения уровня кортизола в слюне участников ученые обнаружили, что по сравнению с улыбками «награда» и «аффилиация», которые усиливают поведение, существуют и негативные реакции. Они напоминают отрицательную словесную обратную связь.
Авторы также обнаружили, что люди с более высокой вариабельностью сердечного ритма - изменением времени между каждым сердечным ритмом, показали более тонкие ответы на разные улыбки. Изменчивость показателя была связана с точностью распознавания лиц.
Полученные данные свидетельствуют о том, что улыбки не обязательно представляют собой положительную невербальную обратную связь и могут влиять на социальные взаимодействия людей, которые их воспринимают.
Автор: Валерия Орлова