Ольга Бузова на концерте в Хабаровске выступила в трусах
Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова неприятно поразила своих поклонников внешним видом. На концерте в Хабаровске звезда выступала, раздевшись практически до трусов.
Выступление происходило в Доме культуры, Ольга Бузова под композицию "Мало половин" ходила по сцене в одной футболке и темных трусах. Песню она исполняла в честь городской хоккейной команды "Амур", поэтому и оставшаяся верхняя одежда имела соответствующую символику. Во время выступления Бузова очень активно двигалась, демонстрируя нижнее белье.
Некоторые комментаторы на ее странице в Instagram выразили свое возмущение концертным образом и поведением певицы. Задавались вопросы о смысле выступления голышом, другие использовали слово "разврат" в характеристике ее творчества.
Выступление происходило в Доме культуры, Ольга Бузова под композицию "Мало половин" ходила по сцене в одной футболке и темных трусах. Песню она исполняла в честь городской хоккейной команды "Амур", поэтому и оставшаяся верхняя одежда имела соответствующую символику. Во время выступления Бузова очень активно двигалась, демонстрируя нижнее белье.
Некоторые комментаторы на ее странице в Instagram выразили свое возмущение концертным образом и поведением певицы. Задавались вопросы о смысле выступления голышом, другие использовали слово "разврат" в характеристике ее творчества.
Автор: Северов Андрей