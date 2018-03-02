Мария Кожевникова жестко раскритиковала российское телевидение
Мария Кожевникова выступила с жесткой критикой в адрес российского телевидения. По мнению известной актрисы, отечественные федеральные каналы активно “насилуют” зрителя.
Свой гневный пост Мария Кожевникова разместила на странице в сети Instagram. Актриса рассказала, какую роль телевидение играет в актуальной предвыборной гонке. Также она затронула недавний скандал с участием Жириновского и Собчак. “Теперь телевизор показывает кого угодно, главное, чтобы рейтинги были”, — считает знаменитость. Однако вина за это, убеждена она, не только на телеканалах, но и на людях, чей мозг насилие воспринимает “быстрее и ярче”.
Телевидение Кожевникова сравнила с “цунами”, обвинив федеральные каналы в “насилии” над зрителем. Также актриса поинтересовалась у подписчиков, что они думают относительно сложившейся ситуации. В комментариях фолловеры развернули целую дискуссию, а запись на странице знаменитости успела собрать более 42 тысяч отметок “Мне нравится”, притом менее чем за сутки.
Свой гневный пост Мария Кожевникова разместила на странице в сети Instagram. Актриса рассказала, какую роль телевидение играет в актуальной предвыборной гонке. Также она затронула недавний скандал с участием Жириновского и Собчак. “Теперь телевизор показывает кого угодно, главное, чтобы рейтинги были”, — считает знаменитость. Однако вина за это, убеждена она, не только на телеканалах, но и на людях, чей мозг насилие воспринимает “быстрее и ярче”.
Телевидение Кожевникова сравнила с “цунами”, обвинив федеральные каналы в “насилии” над зрителем. Также актриса поинтересовалась у подписчиков, что они думают относительно сложившейся ситуации. В комментариях фолловеры развернули целую дискуссию, а запись на странице знаменитости успела собрать более 42 тысяч отметок “Мне нравится”, притом менее чем за сутки.
Автор: Марина Вебер