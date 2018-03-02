Дочь певицы Маши Распутиной пропала без вести
Появилась информация о том, что дочь известной российской певицы Маши Распутиной пропала без вести. Тревогу забила коллега и подруга покойного отца девушки актриса Ольга Мюнхаузен.
В октябре прошлого года скончался бывший супруг певицы Владимир Ярмаков. До последнего Маша Распутина ссорилась с ним по поводу того, кто виноват в болезни дочери, которая оказалась в психиатрической больнице. После смерти его сын от первого брака стал наследником четырёхкомнатной квартиры, находящейся в Москве. Долю имеет и дочь Распутиной, однако девушка до сих пор не заявила о своих правах. Родной брат не знает, где находится родственница.
По словам Ольги Мюнхаузен, недавно ей позвонил сын Ермакова и рассказал, что не может найти сестру. Дочь Распутиной имеет прописку в Сергиевом Посаде, однако там не живет. Перед смертью девушку пытался найти родной отец, но так и не успел. Брат переживает за свою родственницу, он считает, что дочь Распутиной должна получить свою долю наследства.
Телефон нового мужа певицы не отвечает. Сама российская артистка отказывается говорить на эту тему. Мюнхаузен предположила, что девушка снова проходит лечение в психиатрической больнице.
В октябре прошлого года скончался бывший супруг певицы Владимир Ярмаков. До последнего Маша Распутина ссорилась с ним по поводу того, кто виноват в болезни дочери, которая оказалась в психиатрической больнице. После смерти его сын от первого брака стал наследником четырёхкомнатной квартиры, находящейся в Москве. Долю имеет и дочь Распутиной, однако девушка до сих пор не заявила о своих правах. Родной брат не знает, где находится родственница.
По словам Ольги Мюнхаузен, недавно ей позвонил сын Ермакова и рассказал, что не может найти сестру. Дочь Распутиной имеет прописку в Сергиевом Посаде, однако там не живет. Перед смертью девушку пытался найти родной отец, но так и не успел. Брат переживает за свою родственницу, он считает, что дочь Распутиной должна получить свою долю наследства.
Телефон нового мужа певицы не отвечает. Сама российская артистка отказывается говорить на эту тему. Мюнхаузен предположила, что девушка снова проходит лечение в психиатрической больнице.
Автор: Валерия Орлова