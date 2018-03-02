Учёные: Приближение Луны к Земле на 420 км способно её уничтожить
Учёные рассказали о последствиях потенциального приближения к Земле её Луны на дистанцию в 420 км, то есть к месту, где на данный момент находится МКС. Такое изменение положения небесных тел привело бы к уничтожению всего живого на земном шаре.
В данном случае восход Луны происходил бы на западе, а заход – на востоке, скорость вращения вокруг Земли увеличилась бы в разы. Имея в диаметре почти 3,5 тыс. км, на дистанции в 420 км естественный спутник станет доминировать в небе, заняв около половины его пространства. Оборот вокруг земного шара совершался бы Луной за 1,5 часа. В описанных условиях шансов для Земли существовать не предвидится, так как сила гравитации разорвёт её на части, уверили общество учёные.
Между тем портал «Актуальные новости» проинформировал интернет-пользователей о Полнолунии Червяков, которое можно будет наблюдать вечером 2 марта.
В данном случае восход Луны происходил бы на западе, а заход – на востоке, скорость вращения вокруг Земли увеличилась бы в разы. Имея в диаметре почти 3,5 тыс. км, на дистанции в 420 км естественный спутник станет доминировать в небе, заняв около половины его пространства. Оборот вокруг земного шара совершался бы Луной за 1,5 часа. В описанных условиях шансов для Земли существовать не предвидится, так как сила гравитации разорвёт её на части, уверили общество учёные.
Между тем портал «Актуальные новости» проинформировал интернет-пользователей о Полнолунии Червяков, которое можно будет наблюдать вечером 2 марта.
Автор: Воробьева Алина