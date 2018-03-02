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Ученые рассказали о пользе граната для похудения
Ученые убеждены, что употребление граната в состоянии помочь при похудении. Кроме того, данный экзотический фрукт также имеет массу других полезных свойств, поэтому его стоит включить в свой рацион.

Ученые рассказали о пользе граната для похудения

По словам экспертов, у граната достаточно богатый химический состав, что и делает его столь ценным. Для более эффективного избавления от лишних кг достаточно регулярно употреблять гранат, но в разумных количествах. Указанный фрукт содержит в себе органические кислоты, а также множество витаминов и аминокислот. Кроме того, гранат богат на минералы, кремний, калий, йод и кальций. Не менее полезными для человеческого организма могут оказаться и дубильные вещества.

Вышеуказанный химсостав делает гранат максимально полезным, если речь идет о пищеварительной системе. Положительным образом он воздействует также и на всевозможные обменные процесс, происходящие в организме.

Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, ученые назвали гранат самым полезным фруктом, в том числе и благодаря вышеупомянутым свойствам.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:13
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