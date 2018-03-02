Глава Volvo показал фото седана S60 нового поколения
Хакан Самуэльсон, исполнительный директор автомобильной компании Volvo, обнародовал на своей странице в Twitter фотографию прототипа седана S60 следующего поколения. Новинка запечатлена в камуфляжной пленке. Ее производство начнется на заводе марки в Южной Каролине.
В основе нового Volvo S60 будет находиться модульная платформа SPA. Кроме нее, от недавно представленной модели V60 седан получит линейку двигателей. Она будет состоять из дизельных и бензиновых «четвёрок», а также гибридных установок, способных генерировать 340 и 390 лошадиных сил.
Универсал Volvo V60 нового поколения презентовали в конце февраля нынешнего года в рамках специального мероприятия, которое проводилось в Стокгольме. В перечень оснащения вошла система предотвращения столкновений City Safety, способная определять пешеходов и крупных животных. Кроме этого, присутствует опция автоматического торможения для минимизации последствий от встречных столкновений.
Производитель встроил в Volvo V60 систему полуавтономного управления, которая отвечает за маневрирование, торможение и разгон транспортного средства. О дате продаж и стоимости новинки пока ничего не сообщается.
В основе нового Volvo S60 будет находиться модульная платформа SPA. Кроме нее, от недавно представленной модели V60 седан получит линейку двигателей. Она будет состоять из дизельных и бензиновых «четвёрок», а также гибридных установок, способных генерировать 340 и 390 лошадиных сил.
Универсал Volvo V60 нового поколения презентовали в конце февраля нынешнего года в рамках специального мероприятия, которое проводилось в Стокгольме. В перечень оснащения вошла система предотвращения столкновений City Safety, способная определять пешеходов и крупных животных. Кроме этого, присутствует опция автоматического торможения для минимизации последствий от встречных столкновений.
Производитель встроил в Volvo V60 систему полуавтономного управления, которая отвечает за маневрирование, торможение и разгон транспортного средства. О дате продаж и стоимости новинки пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова