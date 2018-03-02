Бренд Xiaomi предложил мышь со сканером отпечатков пальцев
Известный китайский бренд Xiaomi предлагает общественности компьютерную мышь Smart Fingerprint Mouse, оснащенную сканером отпечатков пальцев. Стоимость такого аксессуара составила порядка 30 долларов.
Xiaomi Smart Fingerprint Mouse является проводной, внешне напоминая стандартную мышь для ПК. Однако выполнен продукт из качественных материалов, поэтому при корректной эксплуатации срок службы составит не менее пяти лет. Сканер отпечатков разместился над колесиком, использовать его можно как для входа в профиль Windows 10, так и для защиты отдельных папок или файлов на устройстве. Мышь оснащена датчиком с точностью 1600dpi, а конструкция аксессуара позволяет ему выдержать не мене 5 млн нажатий.
В продажи Xiaomi Smart Fingerprint Mouse должна официально поступить с середины апреля этого года, а стоимость составит 31 доллар. Пользователи смогут выбрать между тремя вариантами цвета, а именно между белым, черным и серебристым. Ожидается также, что летом мышь можно будет приобрести и на территории России.
Xiaomi Smart Fingerprint Mouse является проводной, внешне напоминая стандартную мышь для ПК. Однако выполнен продукт из качественных материалов, поэтому при корректной эксплуатации срок службы составит не менее пяти лет. Сканер отпечатков разместился над колесиком, использовать его можно как для входа в профиль Windows 10, так и для защиты отдельных папок или файлов на устройстве. Мышь оснащена датчиком с точностью 1600dpi, а конструкция аксессуара позволяет ему выдержать не мене 5 млн нажатий.
В продажи Xiaomi Smart Fingerprint Mouse должна официально поступить с середины апреля этого года, а стоимость составит 31 доллар. Пользователи смогут выбрать между тремя вариантами цвета, а именно между белым, черным и серебристым. Ожидается также, что летом мышь можно будет приобрести и на территории России.
Автор: Марина Вебер