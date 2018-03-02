В России вышел ультратонкий ноутбук Dell XPS 13 на базе Kaby Lake-R
Компания Dell объявила о начале продаж своего нового ультратонкого ноутбука, получившего название XPS 13. Соответствующий лэптоп работает на базе Kaby Lake-R, то есть на чипсете Intel восьмого поколения.
Производительной ноутбука является довольно высокой. За счет меньшей энергопотребляемости устройства могут работать дольше в автономном режиме. Этот факт очень важен для ультратонких ноутбуков, поскольку конструкция не позволяет иметь аккумулятор большого размера. По словам сотрудников компании Dell, XPS 13 сможет работать без подключения к электросети 16 часов.
Размер оперативной памяти составит от 4 до 16 Гб, а разрешение экрана – 3840х2160 рх. Разработчики делают акцент на габаритах лэптопа, ведь в столь тонком ПК могут поместиться очень ёмкие SSD-диски. Что касается объёма физической памяти, то он варьируется от 128 Гб до 1 Тб.
Базовая версия Kaby Lake-R обойдется покупателю в 99 тысяч рублей.
Производительной ноутбука является довольно высокой. За счет меньшей энергопотребляемости устройства могут работать дольше в автономном режиме. Этот факт очень важен для ультратонких ноутбуков, поскольку конструкция не позволяет иметь аккумулятор большого размера. По словам сотрудников компании Dell, XPS 13 сможет работать без подключения к электросети 16 часов.
Размер оперативной памяти составит от 4 до 16 Гб, а разрешение экрана – 3840х2160 рх. Разработчики делают акцент на габаритах лэптопа, ведь в столь тонком ПК могут поместиться очень ёмкие SSD-диски. Что касается объёма физической памяти, то он варьируется от 128 Гб до 1 Тб.
Базовая версия Kaby Lake-R обойдется покупателю в 99 тысяч рублей.
Автор: Валерия Орлова