В Британии заработает музей антиквариата с привидениями
На территории Великобритании заработает необычный музей антиквариата с привидениями. Такую идею намерен реализовать эксперт по паранормальному Нил Пэкер, сообщает Planet Today.
Мужчина давно коллекционирует странные и жутковатые вещи, которые, по его мнению, обладают яркой паранормальной энергией. В течение года Пэкер приобрел свыше 50 подобных объектов, после чего в голову ему пришла идея открыть музей, где он покажет общественности все, что ему удалось найти. Благодаря этому граждане смогут самостоятельно познакомиться с “одержимыми” предметами. Отличие музея в том, что здесь допустимо трогать экспонаты и даже брать их на руки, а если гость ощутил что-то сверхъестественное, можно поделиться этим с персоналом.
Помимо того, отмечает британец, его заведение также станет местом для встречи людей, занимающихся исследованием паранормального. Тут они смогут поделиться с единомышленниками своим опытом и знаниями. Музей разместится в одном из нежилых зданий города Хинкли, где ранее замечали привидений.
Мужчина давно коллекционирует странные и жутковатые вещи, которые, по его мнению, обладают яркой паранормальной энергией. В течение года Пэкер приобрел свыше 50 подобных объектов, после чего в голову ему пришла идея открыть музей, где он покажет общественности все, что ему удалось найти. Благодаря этому граждане смогут самостоятельно познакомиться с “одержимыми” предметами. Отличие музея в том, что здесь допустимо трогать экспонаты и даже брать их на руки, а если гость ощутил что-то сверхъестественное, можно поделиться этим с персоналом.
Помимо того, отмечает британец, его заведение также станет местом для встречи людей, занимающихся исследованием паранормального. Тут они смогут поделиться с единомышленниками своим опытом и знаниями. Музей разместится в одном из нежилых зданий города Хинкли, где ранее замечали привидений.
Автор: Марина Вебер