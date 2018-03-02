Садальский сообщил о смерти поэтессы Васильевой
Российский актер Станислав Садальский сообщил о смерти поэтессы и прозаика Ларисы Васильевой на своей странице в соцсети «Живой журнал». Она известна по книгам «Дети Кремля» и «Кремлёвские жены».
Книги Васильевой становились бестселлерами. Садальский считает, что нынешним СМИ есть чему поучиться у писательницы. «Лариса Дружила со многим героями, а истории рассказывала из первых уст. Она всегда говорила честно и смело, иногда даже рискованно, учитывая те года», - заявил актер.
Свою публикацию Садальский сопроводил стихотворением Васильевой. В завершении он обратился с покойной поэтессе: «Царствие тебе небесное, Лариса. Прости и прощай».
Книги Васильевой становились бестселлерами. Садальский считает, что нынешним СМИ есть чему поучиться у писательницы. «Лариса Дружила со многим героями, а истории рассказывала из первых уст. Она всегда говорила честно и смело, иногда даже рискованно, учитывая те года», - заявил актер.
Свою публикацию Садальский сопроводил стихотворением Васильевой. В завершении он обратился с покойной поэтессе: «Царствие тебе небесное, Лариса. Прости и прощай».
Автор: Валерия Орлова