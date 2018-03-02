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Судный день: Перед апокалипсисом наступят три дня скорби
Сторонники мнения о скором наступлении конца света уверяют, что перед апокалипсисом наступят три дня скорби. Уже есть видеоролики с первыми признаками приближения судного дня.


Судный день: Перед апокалипсисом наступят три дня скорби


Во время трех дней скорби с небес сойдет огромный поток огня, сметающий все на своем пути. Люди в это время не увидят на небосклоне светила, оно просто исчезнет. Как сообщает в своей статье издание Express, христиане уверены в приближающемся конце света. Человечество своими действиями ускоряет наступление библейских событий. Специалисты теорий заговора считают первым признаком Апокалипсиса появление планеты Х–Нибиру, которая должна разрушить Землю. Также стали все чаще появляться в Сети видеоролики, на которых видно появление «второго Солнца», это явление замечали в различных частях планеты.

Недавно появились кадры, которыми поделилось Dailystar, заснятые беспилотным аппаратом со специальной линзой, на которых запечатлено ярко светящее Солнце. Автор использует свойства линзы и затемняет изображение, тогда становится видно наличие двух неизвестных объектов возле звезды. Он выразил уверенность в обнаружении Нибиру, которая уже вошла в Солнечную систему.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 11:16
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