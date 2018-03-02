Кроссоверы BMW X2, X3 и X4 получили улучшенный пакет от M Performance
Собственникам BMW X2, X3 и X4 автокомпания BMW предложила более усовершенствованный пакет визуальных характеристик с наличием логотипов M Performance. Сообщается, что на мощности авто это никоим образом не отразится.
Рассказывая о первом улучшении, производитель называет появление логотипа на графических черных полосах по бокам моделей с Performance. Более того, также речь идет о предложении новых легкосплавных колёсных дисков до 20 и 21 дюйма.
Для каждой модели также в доступе имеются карбоновые корпуса к зеркалам внешнего типа. Говорится о новых светодиодных проекторах, установленных в передних дверях вышеуказанных авто. Присутствуют отделанный кожей и карбоном руль, переключатели подрулевого типа (для х3 и х4).
Рассказывая о первом улучшении, производитель называет появление логотипа на графических черных полосах по бокам моделей с Performance. Более того, также речь идет о предложении новых легкосплавных колёсных дисков до 20 и 21 дюйма.
Для каждой модели также в доступе имеются карбоновые корпуса к зеркалам внешнего типа. Говорится о новых светодиодных проекторах, установленных в передних дверях вышеуказанных авто. Присутствуют отделанный кожей и карбоном руль, переключатели подрулевого типа (для х3 и х4).
Автор: Сёмина Виктория